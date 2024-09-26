Стефанова (Петрова) Екатерина Данииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефанова (Петрова) Екатерина Данииловна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

19.11.1828 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1802 г.р.

Мать

1806 г.р.

Муж

1829 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1828 ст.

Отец: Стефанов Даниил Петрович

Мать: Данилова Надежда Михайловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
22.01.1847 ст.

Муж: Кононов-Гурьянов-Афанасьев-Конаев (Александров) Спиридон Петрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.06.1848 ст.

Сын: Александров (Петров) Исай Спиридонович

Отец ребёнка: Кононов-Гурьянов-Афанасьев-Конаев (Александров) Спиридон Петрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.01.1851 ст.

Дочь: Александрова-Конаева (Петрова) Ксения Спиридоновна

Отец ребёнка: Кононов-Гурьянов-Афанасьев-Конаев (Александров) Спиридон Петрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.03.1852 ст.

Дочь: Александрова (Петрова) Дарья Спиридоновна

Отец ребёнка: Кононов-Гурьянов-Афанасьев-Конаев (Александров) Спиридон Петрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.09.1853 ст.

Сын: Александров-Конаев (Петров) Сергей Спиридонович

Отец ребёнка: Кононов-Гурьянов-Афанасьев-Конаев (Александров) Спиридон Петрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.05.1856 ст.

Сын: Александров (Петров) Дмитрий Спиридонович

Отец ребёнка: Кононов-Гурьянов-Афанасьев-Конаев (Александров) Спиридон Петрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.07.1857 ст.

Сын: Александрова-Кононов-Гурьянов-Афанасьев-Конаев (Петров) Трофим Спиридонович

Отец ребёнка: Кононов-Гурьянов-Афанасьев-Конаев (Александров) Спиридон Петрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.04.1858 ст.

Сын: Александров (Петров) Иаков(Яков) Спиридонович

Отец ребёнка: Кононов-Гурьянов-Афанасьев-Конаев (Александров) Спиридон Петрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.05.1859 ст.

Сын: Александров (Петров) Иоанн(Иван) Спиридонович

Отец ребёнка: Кононов-Гурьянов-Афанасьев-Конаев (Александров) Спиридон Петрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.07.1860 ст.

Сын: Александров (Петров) Илья Спиридонович

Отец ребёнка: Кононов-Гурьянов-Афанасьев-Конаев (Александров) Спиридон Петрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.11.1861 ст.

Сын: Александров-Кононов-Гурьянов-Мольков (Петров) Лазарь Спиридонович

Отец ребёнка: Кононов-Гурьянов-Афанасьев-Конаев (Александров) Спиридон Петрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.03.1864 ст.

Дочь: Александрова-Кононова-Гурьянова-Конаева (Петрова) Дарья Спиридоновна

Отец ребёнка: Кононов-Гурьянов-Афанасьев-Конаев (Александров) Спиридон Петрович

Бишево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.10.1866 ст.

Сын: Александров-Кононов-Гурьянов-Мольков (Петров) Андрей Спиридонович

Отец ребёнка: Кононов-Гурьянов-Афанасьев-Конаев (Александров) Спиридон Петрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.09.1872 ст.

Дочь: Александрова-Кононова-Гурьянова-Молькова (Петрова) Фекла Спиридоновна

Отец ребёнка: Кононов-Гурьянов-Афанасьев-Конаев (Александров) Спиридон Петрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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