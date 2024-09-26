Стефанова (Петрова) Екатерина Данииловна
Место рождения
Дата рождения19.11.1828 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Сын: Александров (Петров) Исай Спиридонович
Отец ребёнка: Кононов-Гурьянов-Афанасьев-Конаев (Александров) Спиридон Петрович
Дочь: Александрова-Конаева (Петрова) Ксения Спиридоновна
Отец ребёнка: Кононов-Гурьянов-Афанасьев-Конаев (Александров) Спиридон Петрович
Дочь: Александрова (Петрова) Дарья Спиридоновна
Отец ребёнка: Кононов-Гурьянов-Афанасьев-Конаев (Александров) Спиридон Петрович
Сын: Александров-Конаев (Петров) Сергей Спиридонович
Отец ребёнка: Кононов-Гурьянов-Афанасьев-Конаев (Александров) Спиридон Петрович
Сын: Александров (Петров) Дмитрий Спиридонович
Отец ребёнка: Кононов-Гурьянов-Афанасьев-Конаев (Александров) Спиридон Петрович
Сын: Александрова-Кононов-Гурьянов-Афанасьев-Конаев (Петров) Трофим Спиридонович
Отец ребёнка: Кононов-Гурьянов-Афанасьев-Конаев (Александров) Спиридон Петрович
Сын: Александров (Петров) Иаков(Яков) Спиридонович
Отец ребёнка: Кононов-Гурьянов-Афанасьев-Конаев (Александров) Спиридон Петрович
Сын: Александров (Петров) Иоанн(Иван) Спиридонович
Отец ребёнка: Кононов-Гурьянов-Афанасьев-Конаев (Александров) Спиридон Петрович
Сын: Александров (Петров) Илья Спиридонович
Отец ребёнка: Кононов-Гурьянов-Афанасьев-Конаев (Александров) Спиридон Петрович
Сын: Александров-Кононов-Гурьянов-Мольков (Петров) Лазарь Спиридонович
Отец ребёнка: Кононов-Гурьянов-Афанасьев-Конаев (Александров) Спиридон Петрович
Дочь: Александрова-Кононова-Гурьянова-Конаева (Петрова) Дарья Спиридоновна
Отец ребёнка: Кононов-Гурьянов-Афанасьев-Конаев (Александров) Спиридон Петрович
Сын: Александров-Кононов-Гурьянов-Мольков (Петров) Андрей Спиридонович
Отец ребёнка: Кононов-Гурьянов-Афанасьев-Конаев (Александров) Спиридон Петрович
Дочь: Александрова-Кононова-Гурьянова-Молькова (Петрова) Фекла Спиридоновна
Отец ребёнка: Кононов-Гурьянов-Афанасьев-Конаев (Александров) Спиридон Петрович