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Данилова Надежда Михайловна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

12.09.1806 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1806 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
14.10.1823 ст.

Муж: Стефанов Даниил Петрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.01.1825 ст.

Сын: Стефанов (Петров) Иоанн (Иван) Данилович

Отец ребёнка: Стефанов Даниил Петрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.11.1828 ст.

Дочь: Стефанова (Петрова) Екатерина Данииловна

Отец ребёнка: Стефанов Даниил Петрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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