Данилова Надежда Михайловна
Место рождения
Дата рождения12.09.1806 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1806 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.10.1823 ст.
Рождение ребёнка
25.01.1825 ст.
Сын: Стефанов (Петров) Иоанн (Иван) Данилович
Отец ребёнка: Стефанов Даниил Петрович
Рождение ребёнка
19.11.1828 ст.
Дочь: Стефанова (Петрова) Екатерина Данииловна
Отец ребёнка: Стефанов Даниил Петрович
Смерть
Неизвестно