Гурьянов-Афанасьев-Конаев (Кононов) Петр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурьянов-Афанасьев-Конаев (Кононов) Петр Александрович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

15.12.1805 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1805 ст.

Отец: Афанасьев (Гурьянов) Александр Кононович

Мать: (Николаева) Авдотья Николаевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
07.01.1827 ст.

Жена: Стефанова-Ларионова (Тимофеева) Марфа Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1829 ст.

Сын: Кононов-Гурьянов-Афанасьев-Конаев (Александров) Спиридон Петрович

Мать ребёнка: Стефанова-Ларионова (Тимофеева) Марфа Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.05.1833 ст.

Дочь: Кононова-Гурьянова-Афанасьева (Александрова) Феодосия Петровна

Мать ребёнка: Стефанова-Ларионова (Тимофеева) Марфа Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
20.01.1835 ст.

Жена: Гаврилова (Васильева) Евдокия Фроловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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