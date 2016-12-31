Киселева Тамара Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.04.1923
Дата смерти31.12.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1923
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.04.1948
Дочь: Киселева Светлана Яковлевна
Отец ребёнка: Киселев Яков Петрович
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.04.1952
Дочь: Киселева Ираида Яковлевна
Отец ребёнка: Киселев Яков Петрович
Смерть
31.12.2016