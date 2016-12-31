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Киселева Тамара Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.1923

Дата смерти

31.12.2016

Пол

Женский

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1923

Отец: Коровин Петр Николаевич

Мать: Коровина Александра Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселев Яков Петрович

Рождение ребёнка
16.04.1948

Дочь: Киселева Светлана Яковлевна

Отец ребёнка: Киселев Яков Петрович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.04.1952

Дочь: Киселева Ираида Яковлевна

Отец ребёнка: Киселев Яков Петрович

Смерть
31.12.2016

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