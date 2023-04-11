Коровина Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1901
Дата смерти20.03.1973
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1901
Рождение ребёнка
29.09.1919
Дочь: Коровина Вера Петровна
Отец ребёнка: Коровин Петр Николаевич
Рождение ребёнка
27.04.1923
Дочь: Киселева Тамара Петровна
Отец ребёнка: Коровин Петр Николаевич
Рождение ребёнка
24.12.1924
Дочь: Мялкина Евгения Петровна
Отец ребёнка: Коровин Петр Николаевич
Рождение ребёнка
29.09.1927
Дочь: Мязина Людмила Петровна
Отец ребёнка: Коровин Петр Николаевич
Рождение ребёнка
07.09.1931
Отец ребёнка: Коровин Петр Николаевич
Смерть
20.03.1973