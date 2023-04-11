Коровина Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоровина Александра Васильевна

Коровина Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1901

Дата смерти

20.03.1973

Пол

Женский

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1901

Отец: Хапаев Василий Кузьмич

Мать: Хапаева Анастасия Никитична

Рождение ребёнка
29.09.1919

Дочь: Коровина Вера Петровна

Отец ребёнка: Коровин Петр Николаевич

Рождение ребёнка
27.04.1923

Дочь: Киселева Тамара Петровна

Отец ребёнка: Коровин Петр Николаевич

Рождение ребёнка
24.12.1924

Дочь: Мялкина Евгения Петровна

Отец ребёнка: Коровин Петр Николаевич

Рождение ребёнка
29.09.1927

Дочь: Мязина Людмила Петровна

Отец ребёнка: Коровин Петр Николаевич

Рождение ребёнка
07.09.1931

Сын: Коровин Юрий Петрович

Отец ребёнка: Коровин Петр Николаевич

Смерть
20.03.1973

Мы используем куки для улучшения работы сайта.