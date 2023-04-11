Киселев Яков Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1917
Дата смертиОколо 1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.04.1948
Дочь: Киселева Светлана Яковлевна
Мать ребёнка: Киселева Тамара Петровна
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.04.1952
Дочь: Киселева Ираида Яковлевна
Мать ребёнка: Киселева Тамара Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Киселева Тамара Петровна
Смерть
Около 1976