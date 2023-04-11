Киселев Яков Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселев Яков Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1917

Дата смерти

Около 1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1948

Дочь: Киселева Светлана Яковлевна

Мать ребёнка: Киселева Тамара Петровна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.04.1952

Дочь: Киселева Ираида Яковлевна

Мать ребёнка: Киселева Тамара Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева Тамара Петровна

Смерть
Около 1976
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