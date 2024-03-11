Киринчук Лида Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиринчук Лида Акимовна

Киринчук Лида Акимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

13.05.1945

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Колесник Аким В.

Мать: Колесник Е. А.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жарова Галина Михайловна

Отец ребёнка: Киринчук Михаил Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гладкова Валентина (Валя) Михайловна

Отец ребёнка: Киринчук Михаил Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киринчук Михаил Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федосенко Тамила Михайловна

Отец ребёнка: Киринчук Михаил Петрович

Смерть
13.05.1945
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close