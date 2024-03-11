Киринчук Лида Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти13.05.1945
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Колесник Аким В.
Мать: Колесник Е. А.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жарова Галина Михайловна
Отец ребёнка: Киринчук Михаил Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гладкова Валентина (Валя) Михайловна
Отец ребёнка: Киринчук Михаил Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федосенко Тамила Михайловна
Отец ребёнка: Киринчук Михаил Петрович
Смерть
13.05.1945