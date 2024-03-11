Колесник Аким В. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолесник Аким В.

Колесник Аким В.

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Киринчук Лида Акимовна

Мать ребёнка: Колесник Е. А.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колесник Андрей Акимович

Мать ребёнка: Колесник Е. А.

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесник Е. А.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колесник Иван Акимович

Мать ребёнка: Колесник Е. А.

Смерть
Неизвестно
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