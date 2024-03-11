Колесник Аким В.
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Киринчук Лида Акимовна
Мать ребёнка: Колесник Е. А.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Колесник Е. А.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колесник Е. А.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Колесник Е. А.
Смерть
Неизвестно