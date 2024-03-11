Киринчук Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киринчук Михаил Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1911

Дата смерти

15.08.1958

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1911

Отец: Килимчук Петр Г.

Мать: Лесновская Казимира М.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жарова Галина Михайловна

Мать ребёнка: Киринчук Лида Акимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гладкова Валентина (Валя) Михайловна

Мать ребёнка: Киринчук Лида Акимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киринчук Лида Акимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федосенко Тамила Михайловна

Мать ребёнка: Киринчук Лида Акимовна

Смерть
15.08.1958
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