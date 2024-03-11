Киринчук Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1911
Дата смерти15.08.1958
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1911
Отец: Килимчук Петр Г.
Мать: Лесновская Казимира М.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жарова Галина Михайловна
Мать ребёнка: Киринчук Лида Акимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гладкова Валентина (Валя) Михайловна
Мать ребёнка: Киринчук Лида Акимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Киринчук Лида Акимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федосенко Тамила Михайловна
Мать ребёнка: Киринчук Лида Акимовна
Смерть
15.08.1958