Синиченко (Драчук) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСиниченко (Драчук) Мария Павловна

Синиченко (Драчук) Мария Павловна

Место рождения

Россия, Омская область, Одесский район, с. Орехово

Дата рождения

29.07.1929

Дата смерти

19.01.2012

Пол

Женский

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1929

Отец: Драчук Павел Акакиевич

Мать: Драчук (Волоконская) Мария Евстафиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синиченко Александр Викторович

Отец ребёнка: Синиченко Виктор Евстафиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синиченко Виктор Евстафиевич

Рождение ребёнка
08.03.1955

Дочь: Тимофеева (Синиченко) Надежда Викторовна

Отец ребёнка: Синиченко Виктор Евстафиевич

Смерть
19.01.2012

Мы используем куки для улучшения работы сайта.