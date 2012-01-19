Синиченко (Драчук) Мария Павловна
Место рожденияРоссия, Омская область, Одесский район, с. Орехово
Дата рождения29.07.1929
Дата смерти19.01.2012
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1929
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синиченко Александр Викторович
Отец ребёнка: Синиченко Виктор Евстафиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.03.1955
Дочь: Тимофеева (Синиченко) Надежда Викторовна
Отец ребёнка: Синиченко Виктор Евстафиевич
Смерть
19.01.2012