Драчук (Волоконская) Мария Евстафиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Драчук (Волоконская) Мария Евстафиевна

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Место рождения

Украина, Днепропетровская область, Новомосковский район, с. Васильевка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОТ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Волоконский Евстафий Павлович

Мать: Варапай Параскева Трофимовна

Украина, Днепропетровская область, Новомосковский район, с. Васильевка
Рождение ребёнка
29.07.1929

Дочь: Синиченко Мария Павловна

Отец ребёнка: Драчук Павел Акакиевич

Россия, Омская область, Одесский район, с. Орехово
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Драчук Павел Акакиевич

Смерть
Неизвестно
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