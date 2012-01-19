Драчук (Волоконская) Мария Евстафиевна
Место рожденияУкраина, Днепропетровская область, Новомосковский район, с. Васильевка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Украина, Днепропетровская область, Новомосковский район, с. Васильевка
Рождение ребёнка
29.07.1929
Дочь: Синиченко Мария Павловна
Отец ребёнка: Драчук Павел Акакиевич
Россия, Омская область, Одесский район, с. Орехово
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно