Варапай Параскева Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варапай Параскева Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Волоконский Николай Евстафиевич

Отец ребёнка: Волоконский Евстафий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волоконский Даниил Евстафиевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волоконский Евстафий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Драчук Мария Евстафиевна

Отец ребёнка: Волоконский Евстафий Павлович

Украина, Днепропетровская область, Новомосковский район, с. Васильевка
Смерть
Неизвестно
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