Варапай Параскева Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Сын: Волоконский Николай Евстафиевич
Отец ребёнка: Волоконский Евстафий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волоконский Даниил Евстафиевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Драчук Мария Евстафиевна
Отец ребёнка: Волоконский Евстафий Павлович
Украина, Днепропетровская область, Новомосковский район, с. Васильевка
Смерть
Неизвестно