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Драчук Павел Акакиевич

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Место рождения

Украина, Киевская губерния, Сквирский уезд, с. Береза

Дата рождения

30.06.1892

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1892

Отец: Драчук Акакий Никифорович

Мать: Драчук Гликерия Евтихиева

Украина, Киевская губерния, Сквирский уезд, с. Береза
Рождение ребёнка
29.07.1929

Дочь: Синиченко Мария Павловна

Мать ребёнка: Драчук Мария Евстафиевна

Россия, Омская область, Одесский район, с. Орехово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Драчук Мария Евстафиевна

Смерть
1961
г. Опошня, Диканьский район
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