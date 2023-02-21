Драчук Павел Акакиевич
Место рожденияУкраина, Киевская губерния, Сквирский уезд, с. Береза
Дата рождения30.06.1892
Дата смерти1961
ПолМужской
Отец
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
30.06.1892
Украина, Киевская губерния, Сквирский уезд, с. Береза
Рождение ребёнка
29.07.1929
Дочь: Синиченко Мария Павловна
Мать ребёнка: Драчук Мария Евстафиевна
Россия, Омская область, Одесский район, с. Орехово
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Драчук Мария Евстафиевна
Смерть
1961
г. Опошня, Диканьский район