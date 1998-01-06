Тимофеева (Синиченко) Надежда Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимофеева (Синиченко) Надежда Викторовна

Тимофеева (Синиченко) Надежда Викторовна

avatar

Место рождения

Россия, Краснодарский край, ст. Тбилисская

Дата рождения

08.03.1955

Пол

Женский

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1955

Отец: Синиченко Виктор Евстафиевич

Мать: Синиченко Мария Павловна

Россия, Краснодарский край, ст. Тбилисская
Рождение ребёнка
10.06.1978

Дочь: Лунегова Виктория Викторовна

Отец ребёнка: Тимофеев Виктор Александрович

Россия, Свердловская область, г. Свердловск
Рождение ребёнка
04.11.1985

Сын: Тимофеев Александр Викторович

Отец ребёнка: Тимофеев Виктор Александрович

Россия, Свердловская область, г. Свердловск
Бракосочетание
?.02.2015

Муж: Градов Вадим Сергеевич

Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофеев Виктор Александрович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close