Тимофеева (Синиченко) Надежда Викторовна
Место рожденияРоссия, Краснодарский край, ст. Тбилисская
Дата рождения08.03.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1955
Россия, Краснодарский край, ст. Тбилисская
Рождение ребёнка
10.06.1978
Дочь: Лунегова Виктория Викторовна
Отец ребёнка: Тимофеев Виктор Александрович
Россия, Свердловская область, г. Свердловск
Рождение ребёнка
04.11.1985
Сын: Тимофеев Александр Викторович
Отец ребёнка: Тимофеев Виктор Александрович
Россия, Свердловская область, г. Свердловск
Бракосочетание
?.02.2015
Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург
Бракосочетание
Неизвестно