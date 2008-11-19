Тимофеев Виктор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеев Виктор Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1956

Дата смерти

19.11.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1956

Отец: Тимофеев Александр Сергеевич

Мать: Тимофеева Зоя Дмитриевна

Рождение ребёнка
10.06.1978

Дочь: Лунегова Виктория Викторовна

Мать ребёнка: Тимофеева Надежда Викторовна

Россия, Свердловская область, г. Свердловск
Рождение ребёнка
04.11.1985

Сын: Тимофеев Александр Викторович

Мать ребёнка: Тимофеева Надежда Викторовна

Россия, Свердловская область, г. Свердловск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимофеева Надежда Викторовна

Смерть
19.11.2008
Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург
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