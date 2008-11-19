Тимофеев Виктор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.07.1956
Дата смерти19.11.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1956
Рождение ребёнка
10.06.1978
Дочь: Лунегова Виктория Викторовна
Мать ребёнка: Тимофеева Надежда Викторовна
Россия, Свердловская область, г. Свердловск
Рождение ребёнка
04.11.1985
Сын: Тимофеев Александр Викторович
Мать ребёнка: Тимофеева Надежда Викторовна
Россия, Свердловская область, г. Свердловск
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.11.2008
Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург