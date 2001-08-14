Тимофеева (Исакова) Зоя Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева (Исакова) Зоя Дмитриевна

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Место рождения

Россия, Свердловская область, Ирбитский район, с. Неустроево

Дата рождения

22.07.1928

Дата смерти

14.08.2001

Пол

Женский

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1928

Отец: Исаков Дмитрий Наумович

Мать: Ивакова Александра Сергеевна

Россия, Свердловская область, Ирбитский район, с. Неустроево
Рождение ребёнка
30.07.1956

Сын: Тимофеев Виктор Александрович

Отец ребёнка: Тимофеев Александр Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофеев Александр Сергеевич

Смерть
14.08.2001
Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург
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