Тимофеева (Исакова) Зоя Дмитриевна
Место рожденияРоссия, Свердловская область, Ирбитский район, с. Неустроево
Дата рождения22.07.1928
Дата смерти14.08.2001
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1928
Россия, Свердловская область, Ирбитский район, с. Неустроево
Рождение ребёнка
30.07.1956
Сын: Тимофеев Виктор Александрович
Отец ребёнка: Тимофеев Александр Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.08.2001
Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург