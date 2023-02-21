Тимофеев Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеев Александр Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1928

Дата смерти

17.04.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1928

Отец: Тимофеев Сергей

Мать: Тимофеева Анастасия Семёновна

Рождение ребёнка
30.07.1956

Сын: Тимофеев Виктор Александрович

Мать ребёнка: Тимофеева Зоя Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимофеева Зоя Дмитриевна

Смерть
17.04.1975
Россия, Свердловская область, г. Свердловск
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