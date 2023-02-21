Тимофеев Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1928
Дата смерти17.04.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1928
Отец: Тимофеев Сергей
Рождение ребёнка
30.07.1956
Сын: Тимофеев Виктор Александрович
Мать ребёнка: Тимофеева Зоя Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тимофеева Зоя Дмитриевна
Смерть
17.04.1975
Россия, Свердловская область, г. Свердловск