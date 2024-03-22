Иванов Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рождения08.02.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1890
Отец: Данилов Иван Данилович
Мать: Вера Петровна
Бракосочетание
01.11.1915
Жена: Надежда Николаевна
Дмитрию было 25 лет, Надежде 22 года, дочь Николая Лазарева из Чодра-Солы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Надежда Николаевна
Смерть
Неизвестно
Чевернур, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл