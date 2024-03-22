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Иванов Дмитрий Иванович

Место рождения

Кумужъял, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

08.02.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1890

Отец: Данилов Иван Данилович

Мать: Вера Петровна

Кумужъял, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
01.11.1915

Жена: Надежда Николаевна

Кумужъял, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Дмитрию было 25 лет, Надежде 22 года, дочь Николая Лазарева из Чодра-Солы
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Надежда Николаевна

Смерть
Неизвестно
Чевернур, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
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