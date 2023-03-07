((Петрова)) Вера Петровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.07.1888
Рождение ребёнка
08.02.1890
Отец ребёнка: Данилов Иван Данилович
Рождение ребёнка
10.07.1896
Сын: Домрачев Афанасий (Опаси) Иванович
Отец ребёнка: Данилов Иван Данилович
Рождение ребёнка
06.01.1900
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Данилов Иван Данилович
Рождение ребёнка
26.01.1910
Отец ребёнка: Данилов Иван Данилович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Данилов Иван Данилович
Смерть
Неизвестно