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((Петрова)) Вера Петровна

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Место рождения

Малая Мушерань, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Малая Мушерань, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
03.07.1888

Муж: Данилов Иван Данилович

Кумужъял, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
08.02.1890

Сын: Иванов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Данилов Иван Данилович

Кумужъял, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
10.07.1896

Сын: Домрачев Афанасий (Опаси) Иванович

Отец ребёнка: Данилов Иван Данилович

Кумужъял, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
06.01.1900

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Данилов Иван Данилович

Кумужъял, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
26.01.1910

Сын: Иванов Семён Иванович

Отец ребёнка: Данилов Иван Данилович

Кумужъял, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Виктор Иванович

Отец ребёнка: Данилов Иван Данилович

Смерть
Неизвестно
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