(Иванова (Лазарева)) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Иванова (Лазарева)) Надежда Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.11.1915

Муж: Иванов Дмитрий Иванович

Кумужъял, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Дмитрию было 25 лет, Надежде 22 года, дочь Николая Лазарева из Чодра-Солы
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Иванов Дмитрий Иванович

Смерть
Неизвестно
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