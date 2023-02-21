(Иванова (Лазарева)) Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1915
Кумужъял, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Дмитрию было 25 лет, Надежде 22 года, дочь Николая Лазарева из Чодра-Солы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Иванов Дмитрий Иванович
Смерть
Неизвестно