Мельниченко Николай Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1916
Дата смерти21.06.2006
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1916
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1938
Сын: Мельниченко Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Бойченко Ульяна Нестеровна
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Мельниченко Алла Николаевна
Мать ребёнка: Бойченко Ульяна Нестеровна
Рождение ребёнка
03.10.1954
Сын: Мельниченко Александр Николаевич
Мать ребёнка: Бойченко Ульяна Нестеровна
Смерть
21.06.2006
Октябрьская, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край