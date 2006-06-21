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Мельниченко Николай Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1916

Дата смерти

21.06.2006

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1916

Отец: Мельниченко Яков Васильевич

Мать: Мельниченко Фекла Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бойченко Ульяна Нестеровна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Мельниченко Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Бойченко Ульяна Нестеровна

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Мельниченко Алла Николаевна

Мать ребёнка: Бойченко Ульяна Нестеровна

Рождение ребёнка
03.10.1954

Сын: Мельниченко Александр Николаевич

Мать ребёнка: Бойченко Ульяна Нестеровна

Смерть
21.06.2006
Октябрьская, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край

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