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Бойченко Ульяна Нестеровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1917

Дата смерти

25.02.2015

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1917

Отец: Бойченко Нестор Матвеевич

Мать: Бойченко (Смородина) Варвара Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельниченко Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
1938

Сын: Мельниченко Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Мельниченко Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Мельниченко Алла Николаевна

Отец ребёнка: Мельниченко Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
03.10.1954

Сын: Мельниченко Александр Николаевич

Отец ребёнка: Мельниченко Николай Яковлевич

Смерть
25.02.2015

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