Бойченко Ульяна Нестеровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1917
Дата смерти25.02.2015
ПолЖенский
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1917
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1938
Сын: Мельниченко Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Мельниченко Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Мельниченко Алла Николаевна
Отец ребёнка: Мельниченко Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
03.10.1954
Сын: Мельниченко Александр Николаевич
Отец ребёнка: Мельниченко Николай Яковлевич
Смерть
25.02.2015