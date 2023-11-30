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Мельниченко Фекла Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1883

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельниченко Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Мельниченко Яков Васильевич

Рождение ребёнка
09.03.1916

Сын: Мельниченко Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Мельниченко Яков Васильевич

Смерть
Неизвестно

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