Мельниченко Фекла Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1883
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельниченко Федор Яковлевич
Отец ребёнка: Мельниченко Яков Васильевич
Рождение ребёнка
09.03.1916
Сын: Мельниченко Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Мельниченко Яков Васильевич
Смерть
Неизвестно