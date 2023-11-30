Мельниченко Яков Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМельниченко Яков Васильевич

Мельниченко Яков Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельниченко Федор Яковлевич

Мать ребёнка: Мельниченко Фекла Ивановна

Рождение ребёнка
09.03.1916

Сын: Мельниченко Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Мельниченко Фекла Ивановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.