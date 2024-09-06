Дмитриев Иван Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1738 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1769 ст.
Сын: Дмитриев Алексей Иванович
Мать ребёнка: Космина Евдокия Косминична
Рождение ребёнка
1773 ст.
Сын: Дмитриев Сампсон Иванович
Мать ребёнка: Космина Евдокия Косминична
Рождение ребёнка
1776 ст.
Мать ребёнка: Космина Евдокия Косминична
Рождение ребёнка
1785 ст.
Сын: Дмитриев-Чашрин Егор Иванович
Мать ребёнка: Космина Евдокия Косминична
Рождение ребёнка
13.06.1786 ст.
Дочь: Дмитриева Акилина Ивановна
Мать ребёнка: Космина Евдокия Косминична
Смерть
Неизвестно