Дмитриев Иван Дмитриевич 1738 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиДмитриев Иван Дмитриевич

Дмитриев Иван Дмитриевич

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1738 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Космина Евдокия Косминична

Рождение ребёнка
1769 ст.

Сын: Дмитриев Алексей Иванович

Мать ребёнка: Космина Евдокия Косминична

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1773 ст.

Сын: Дмитриев Сампсон Иванович

Мать ребёнка: Космина Евдокия Косминична

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1776 ст.

Сын: Дмитриев Тит Иванович

Мать ребёнка: Космина Евдокия Косминична

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1785 ст.

Сын: Дмитриев-Чашрин Егор Иванович

Мать ребёнка: Космина Евдокия Косминична

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.06.1786 ст.

Дочь: Дмитриева Акилина Ивановна

Мать ребёнка: Космина Евдокия Косминична

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.