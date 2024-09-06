Космина Евдокия Косминична
Место рождения
Дата рождения1743 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1769 ст.
Сын: Дмитриев Алексей Иванович
Отец ребёнка: Дмитриев Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1773 ст.
Сын: Дмитриев Сампсон Иванович
Отец ребёнка: Дмитриев Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1776 ст.
Отец ребёнка: Дмитриев Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1785 ст.
Сын: Дмитриев-Чашрин Егор Иванович
Отец ребёнка: Дмитриев Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
13.06.1786 ст.
Дочь: Дмитриева Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Дмитриев Иван Дмитриевич
Смерть
Неизвестно