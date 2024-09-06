Космина Евдокия Косминична 1743 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКосмина Евдокия Косминична

Космина Евдокия Косминична

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1743 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриев Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1769 ст.

Сын: Дмитриев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Дмитриев Иван Дмитриевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1773 ст.

Сын: Дмитриев Сампсон Иванович

Отец ребёнка: Дмитриев Иван Дмитриевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1776 ст.

Сын: Дмитриев Тит Иванович

Отец ребёнка: Дмитриев Иван Дмитриевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1785 ст.

Сын: Дмитриев-Чашрин Егор Иванович

Отец ребёнка: Дмитриев Иван Дмитриевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.06.1786 ст.

Дочь: Дмитриева Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Дмитриев Иван Дмитриевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.