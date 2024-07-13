Дмитриев Сампсон Иванович
Место рождения
Дата рождения1773 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773 ст.
Бракосочетание
09.11.1796 ст.
Рождение ребёнка
16.09.1799 ст.
Дочь: Дмитриева (Иванова) Евфимия Сампсоновна
Мать ребёнка: (Игнатьева) Настасья Игнатьевна
Рождение ребёнка
02.01.1802 ст.
Сын: Дмитриев (Иванов) Иоанн(Иван) Самсонович
Мать ребёнка: (Игнатьева) Настасья Игнатьевна
Рождение ребёнка
10.10.1805 ст.
Сын: Дмитриев (Иванов) Андрей Самсонович
Мать ребёнка: (Игнатьева) Настасья Игнатьевна
Рождение ребёнка
1816 ст.
Дочь: Иоаннова-Иванова Соломония Сампсоновна
Мать ребёнка: (Игнатьева) Настасья Игнатьевна
Рождение ребёнка
06.08.1816 ст.
Дочь: Дмитриева (Иванова) Салманида Самсоновна
Мать ребёнка: (Игнатьева) Настасья Игнатьевна
Смерть
Неизвестно