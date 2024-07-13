Дмитриев Сампсон Иванович 1773 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Дмитриев Сампсон Иванович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1773 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773 ст.

Отец: Дмитриев Иван Дмитриевич

Мать: Космина Евдокия Косминична

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
09.11.1796 ст.

Жена: (Игнатьева) Настасья Игнатьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.09.1799 ст.

Дочь: Дмитриева (Иванова) Евфимия Сампсоновна

Мать ребёнка: (Игнатьева) Настасья Игнатьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.01.1802 ст.

Сын: Дмитриев (Иванов) Иоанн(Иван) Самсонович

Мать ребёнка: (Игнатьева) Настасья Игнатьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.10.1805 ст.

Сын: Дмитриев (Иванов) Андрей Самсонович

Мать ребёнка: (Игнатьева) Настасья Игнатьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1816 ст.

Дочь: Иоаннова-Иванова Соломония Сампсоновна

Мать ребёнка: (Игнатьева) Настасья Игнатьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.08.1816 ст.

Дочь: Дмитриева (Иванова) Салманида Самсоновна

Мать ребёнка: (Игнатьева) Настасья Игнатьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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