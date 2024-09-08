Иоаннова-Иванова Соломония Сампсоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иоаннова-Иванова Соломония Сампсоновна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1816 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1773 г.р.

Мать

1774 г.р.

Муж

1810 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816 ст.

Отец: Дмитриев Сампсон Иванович

Мать: (Игнатьева) Настасья Игнатьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
11.11.1834 ст.

Муж: Кириллов-Сатонин (Спиридонов) Михаил Сергеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.02.1835 ст.

Сын: Спиридонов-Кириллов-Сатонин (Сергеев) Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Кириллов-Сатонин (Спиридонов) Михаил Сергеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.11.1836 ст.

Дочь: Спиридонова-Кириллова-Сатонина (Сергеева) Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Кириллов-Сатонин (Спиридонов) Михаил Сергеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.07.1839 ст.

Сын: Спиридонов-Кириллов-Сатонин (Сергеев) Емельян Михайлович

Отец ребёнка: Кириллов-Сатонин (Спиридонов) Михаил Сергеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.04.1841 ст.

Сын: Спиридонов-Кириллов-Сатонин (Сергеев) Иоанн(Иван) Михайлович

Отец ребёнка: Кириллов-Сатонин (Спиридонов) Михаил Сергеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.04.1843 ст.

Дочь: Спиридонова-Кириллова-Сатонина (Сергеева) Мария Михайлович

Отец ребёнка: Кириллов-Сатонин (Спиридонов) Михаил Сергеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.08.1844 ст.

Дочь: Спиридонова-Кириллова-Сатонина (Сергеева) Васса Михайловна

Отец ребёнка: Кириллов-Сатонин (Спиридонов) Михаил Сергеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.03.1847 ст.

Сын: Спиридонов-Кириллов-Сатонин (Сергеев) Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Кириллов-Сатонин (Спиридонов) Михаил Сергеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.02.1849 ст.

Дочь: Спиридонова-Кириллова-Сатонина (Сергеева) Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Кириллов-Сатонин (Спиридонов) Михаил Сергеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.04.1858 ст.

Сын: Спиридонов-Кириллов (Сергеев) Терентий Михайлович

Отец ребёнка: Кириллов-Сатонин (Спиридонов) Михаил Сергеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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