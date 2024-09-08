Иоаннова-Иванова Соломония Сампсоновна
Место рождения
Дата рождения1816 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Сын: Спиридонов-Кириллов-Сатонин (Сергеев) Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Кириллов-Сатонин (Спиридонов) Михаил Сергеевич
Дочь: Спиридонова-Кириллова-Сатонина (Сергеева) Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Кириллов-Сатонин (Спиридонов) Михаил Сергеевич
Сын: Спиридонов-Кириллов-Сатонин (Сергеев) Емельян Михайлович
Отец ребёнка: Кириллов-Сатонин (Спиридонов) Михаил Сергеевич
Сын: Спиридонов-Кириллов-Сатонин (Сергеев) Иоанн(Иван) Михайлович
Отец ребёнка: Кириллов-Сатонин (Спиридонов) Михаил Сергеевич
Дочь: Спиридонова-Кириллова-Сатонина (Сергеева) Мария Михайлович
Отец ребёнка: Кириллов-Сатонин (Спиридонов) Михаил Сергеевич
Дочь: Спиридонова-Кириллова-Сатонина (Сергеева) Васса Михайловна
Отец ребёнка: Кириллов-Сатонин (Спиридонов) Михаил Сергеевич
Сын: Спиридонов-Кириллов-Сатонин (Сергеев) Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Кириллов-Сатонин (Спиридонов) Михаил Сергеевич
Дочь: Спиридонова-Кириллова-Сатонина (Сергеева) Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Кириллов-Сатонин (Спиридонов) Михаил Сергеевич
Сын: Спиридонов-Кириллов (Сергеев) Терентий Михайлович
Отец ребёнка: Кириллов-Сатонин (Спиридонов) Михаил Сергеевич