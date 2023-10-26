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- Николай Никандрович

Место рождения

Токариха, Кологривский уезд, Костромская область

Дата рождения

Около 1882 ст.

Дата смерти

После 1906

Пол

Мужской

Отец

Около 1860 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1884 г.р.

Дети

Добавил:

MS
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1882 ст.

Отец: - Никандр Макарович

Мать: не указана

Токариха, Кологривский уезд, Костромская область
Бракосочетание
11.11.1902 ст.

Жена: - (Ершова) Матрона Александровна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
18.06.1906 ст.

Сын: - Иона Николаевич

Мать ребёнка: - (Ершова) Матрона Александровна

Токариха, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.93-94 (Рождение №-57м)
Смерть
После 1906

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