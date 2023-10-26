- Николай Никандрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1882 ст.
Дата смертиПосле 1906
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1882 ст.
Отец: - Никандр Макарович
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1902 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
18.06.1906 ст.
Сын: - Иона Николаевич
Мать ребёнка: - (Ершова) Матрона Александровна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.93-94 (Рождение №-57м)
Смерть
После 1906