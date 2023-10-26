- (Ершова) Матрона Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1884 ст.
Дата смертиПосле 1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1884 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1902 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
18.06.1906 ст.
Сын: - Иона Николаевич
Отец ребёнка: - Николай Никандрович
Токариха, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.93-94 (Рождение №-57м)
Смерть
После 1910