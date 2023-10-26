- (Ершова) Матрона Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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- (Ершова) Матрона Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1884 ст.

Дата смерти

После 1910

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1882 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1884 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.11.1902 ст.

Муж: - Николай Никандрович

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
18.06.1906 ст.

Сын: - Иона Николаевич

Отец ребёнка: - Николай Никандрович

Токариха, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.93-94 (Рождение №-57м)
Смерть
После 1910

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