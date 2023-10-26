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- Иона Николаевич

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Место рождения

Токариха, Кологривский уезд, Костромская область

Дата рождения

18.06.1906 ст.

Дата смерти

29.06.1906 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1882 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1906 ст.

Отец: - Николай Никандрович

Мать: - (Ершова) Матрона Александровна

Токариха, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.93-94 (Рождение №-57м)
Крещение
21.06.1906 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Василий Ефимович - крестьянский сын из д.Токариха Крёстная мать: не указана
Смерть
29.06.1906 ст.
Токариха, Кологривский уезд, Костромская область
Младенец в 12 дней (от родимца)
Похороны
01.07.1906 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.135-136 (Умершие №-45м)

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