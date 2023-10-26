- Иона Николаевич
Место рождения
Дата рождения18.06.1906 ст.
Дата смерти29.06.1906 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1906 ст.
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.93-94 (Рождение №-57м)
Крещение
21.06.1906 ст.
Крёстный отец: Василий Ефимович - крестьянский сын из д.Токариха Крёстная мать: не указана
Смерть
29.06.1906 ст.
Младенец в 12 дней (от родимца)
Похороны
01.07.1906 ст.
МК 56-13-44 стр.135-136 (Умершие №-45м)