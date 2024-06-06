Сухоборов Василий Васильевич 26.02.1888 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСухоборов Василий Васильевич

Сухоборов Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1888

Отец: Сухоборов Василий Васильевич

Мать: Сухоборова (Красноголовая) Васса Ивановна

Бракосочетание
26.10.1911

Жена: Сухоборова (Знобихина) Екатерина Ананиевна

Рождение ребёнка
30.06.1914

Сын: Сухоборов Петр Васильевич

Мать ребёнка: Сухоборова (Знобихина) Екатерина Ананиевна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Сухоборов Семён Васильевич

Мать ребёнка: Сухоборова (Знобихина) Екатерина Ананиевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.