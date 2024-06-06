Сухоборов Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1888
Бракосочетание
26.10.1911
Рождение ребёнка
30.06.1914
Сын: Сухоборов Петр Васильевич
Мать ребёнка: Сухоборова (Знобихина) Екатерина Ананиевна
Рождение ребёнка
1917
Сын: Сухоборов Семён Васильевич
Мать ребёнка: Сухоборова (Знобихина) Екатерина Ананиевна
Смерть
Неизвестно