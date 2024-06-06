Сухоборов Василий Васильевич 1862 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сухоборов Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

11.04.1908

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Сухоборов Василий Иванович

Мать: Сухоборова (Рябоштанова) Мелания Андреевна

Бракосочетание
10.02.1884

Жена: Сухоборова (Красноголовая) Васса Ивановна

Рождение ребёнка
11.11.1884

Дочь: Сухоборова Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Сухоборова (Красноголовая) Васса Ивановна

Рождение ребёнка
22.06.1886

Дочь: Сухоборова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Сухоборова (Красноголовая) Васса Ивановна

Рождение ребёнка
26.02.1888

Сын: Сухоборов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Сухоборова (Красноголовая) Васса Ивановна

Смерть
11.04.1908

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