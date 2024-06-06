Сухоборова (Красноголовая) Васса Ивановна 1862 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСухоборова (Красноголовая) Васса Ивановна

Сухоборова (Красноголовая) Васса Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

07.04.1919

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.02.1884

Муж: Сухоборов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
11.11.1884

Дочь: Сухоборова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Сухоборов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
22.06.1886

Дочь: Сухоборова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Сухоборов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
26.02.1888

Сын: Сухоборов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Сухоборов Василий Васильевич

Смерть
07.04.1919
Феодосия, Феодосия, Республика Крым

Мы используем куки для улучшения работы сайта.