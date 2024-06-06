Сухоборова (Красноголовая) Васса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смерти07.04.1919
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1884
Рождение ребёнка
11.11.1884
Дочь: Сухоборова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Сухоборов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
22.06.1886
Дочь: Сухоборова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Сухоборов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
26.02.1888
Сын: Сухоборов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Сухоборов Василий Васильевич
Смерть
07.04.1919
Феодосия, Феодосия, Республика Крым