Евдокия Иванова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван Елисеев
Мать: ?
Бракосочетание
02.02.1821
Муж: Арефий Агафонов
Рождение ребёнка
18.01.1825
Дочь: Ксения Арефиева
Отец ребёнка: Арефий Агафонов
Рождение ребёнка
24.11.1825
Дочь: Екатерина Арефиева
Отец ребёнка: Арефий Агафонов
Рождение ребёнка
22.09.1827
Дочь: Фекла Арефиева
Отец ребёнка: Арефий Агафонов
Рождение ребёнка
21.10.1830
Сын: Агафонов Терентий Арефиев
Отец ребёнка: Арефий Агафонов
Рождение ребёнка
04.11.1832
Отец ребёнка: Арефий Агафонов
Рождение ребёнка
07.01.1836
Отец ребёнка: Арефий Агафонов
Рождение ребёнка
15.08.1838
Отец ребёнка: Арефий Агафонов
Рождение ребёнка
05.07.1840
Дочь: Улита Арефиева
Отец ребёнка: Арефий Агафонов
Рождение ребёнка
23.10.1841
Дочь: Анастасия Арефиева
Отец ребёнка: Арефий Агафонов
Рождение ребёнка
13.10.1846
Отец ребёнка: Арефий Агафонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Арефий Агафонов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно