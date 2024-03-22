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Евдокия Иванова

Место рождения

Гурьева, Калужский уезд, Калужская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван Елисеев

Мать: ?

Гурьева, Калужский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
02.02.1821

Муж: Арефий Агафонов

Рождение ребёнка
18.01.1825

Дочь: Ксения Арефиева

Отец ребёнка: Арефий Агафонов

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
24.11.1825

Дочь: Екатерина Арефиева

Отец ребёнка: Арефий Агафонов

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
22.09.1827

Дочь: Фекла Арефиева

Отец ребёнка: Арефий Агафонов

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
21.10.1830

Сын: Агафонов Терентий Арефиев

Отец ребёнка: Арефий Агафонов

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
04.11.1832

Сын: Агафонов Михаил Арефиев

Отец ребёнка: Арефий Агафонов

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
07.01.1836

Сын: Агафонов Иоанн Арефиев

Отец ребёнка: Арефий Агафонов

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.08.1838

Сын: Агафонов Андрей Арефиев

Отец ребёнка: Арефий Агафонов

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
05.07.1840

Дочь: Улита Арефиева

Отец ребёнка: Арефий Агафонов

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
23.10.1841

Дочь: Анастасия Арефиева

Отец ребёнка: Арефий Агафонов

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
13.10.1846

Сын: Агафонов Артемий Арефиев

Отец ребёнка: Арефий Агафонов

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Агафонов Василий Арефиев

Отец ребёнка: Арефий Агафонов

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
Неизвестно
Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
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