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Арефий Агафонов

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Место рождения

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Агафон Григорьев

Мать: не указана

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
02.02.1821

Жена: Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
18.01.1825

Дочь: Ксения Арефиева

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
24.11.1825

Дочь: Екатерина Арефиева

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
22.09.1827

Дочь: Фекла Арефиева

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
21.10.1830

Сын: Агафонов Терентий Арефиев

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
04.11.1832

Сын: Агафонов Михаил Арефиев

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
07.01.1836

Сын: Агафонов Иоанн Арефиев

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.08.1838

Сын: Агафонов Андрей Арефиев

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
05.07.1840

Дочь: Улита Арефиева

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
23.10.1841

Дочь: Анастасия Арефиева

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
13.10.1846

Сын: Агафонов Артемий Арефиев

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Агафонов Василий Арефиев

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
Неизвестно
Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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