Арефий Агафонов
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Агафон Григорьев
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1821
Жена: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
18.01.1825
Дочь: Ксения Арефиева
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
24.11.1825
Дочь: Екатерина Арефиева
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
22.09.1827
Дочь: Фекла Арефиева
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
21.10.1830
Сын: Агафонов Терентий Арефиев
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
04.11.1832
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
07.01.1836
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
15.08.1838
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
05.07.1840
Дочь: Улита Арефиева
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
23.10.1841
Дочь: Анастасия Арефиева
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
13.10.1846
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно