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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.04.1809
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Иван Елисеев
Рождение ребёнка
15.07.1810
Дочь: Марья Иванова
Отец ребёнка: Иван Елисеев
Рождение ребёнка
23.02.1813
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Иван Елисеев
Рождение ребёнка
27.01.1815
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Елисеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Иван Елисеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Елисеев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно