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Мать

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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.04.1809

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: Иван Елисеев

Гурьева, Калужский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
15.07.1810

Дочь: Марья Иванова

Отец ребёнка: Иван Елисеев

Гурьева, Калужский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
23.02.1813

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Иван Елисеев

Гурьева, Калужский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
27.01.1815

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Елисеев

Гурьева, Калужский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Иван Елисеев

Гурьева, Калужский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Елисеев

Место жительства
Неизвестно
Гурьева, Калужский уезд, Калужская губерния
Смерть
Неизвестно
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