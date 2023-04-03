Иван Елисеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.04.1809
Сын: Василий Иванов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
15.07.1810
Дочь: Марья Иванова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
23.02.1813
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
27.01.1815
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
05.10.1825
Жена: Агафья Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно