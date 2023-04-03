Иван Елисеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Елисеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.04.1809

Сын: Василий Иванов

Мать ребёнка: ?

Гурьева, Калужский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
15.07.1810

Дочь: Марья Иванова

Мать ребёнка: ?

Гурьева, Калужский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
23.02.1813

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: ?

Гурьева, Калужский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
27.01.1815

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: ?

Гурьева, Калужский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
05.10.1825

Жена: Агафья Михайлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: ?

Гурьева, Калужский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Место жительства
Неизвестно
Гурьева, Калужский уезд, Калужская губерния
Смерть
Неизвестно
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