Ерышева (Рытова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерышева (Рытова) Екатерина

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

29.10.1841

Дата смерти

20.03.1892

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1841

Отец: Рытовъ Петръ

Мать: Рытова Дарья Егорова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
02.02.1862

Муж: Ерышевъ Петръ

Рождение ребёнка
10.11.1862

Дочь: Ерышева Стефанида

Отец ребёнка: Ерышевъ Петръ

Рождение ребёнка
22.03.1864

Дочь: Христофорова (Ерышева) Дарья

Отец ребёнка: Ерышевъ Петръ

Рождение ребёнка
11.03.1866

Сын: Ерышевъ Никифоръ

Отец ребёнка: Ерышевъ Петръ

Рождение ребёнка
09.03.1868

Дочь: (Ерышева) Дарья

Отец ребёнка: Ерышевъ Петръ

Рождение ребёнка
18.10.1869

Сын: Ерышевъ Иванъ

Отец ребёнка: Ерышевъ Петръ

Рождение ребёнка
04.12.1871

Дочь: Ерышева Варвара

Отец ребёнка: Ерышевъ Петръ

Рождение ребёнка
13.05.1875

Дочь: Ильина (Ерышева) Елена

Отец ребёнка: Ерышевъ Петръ

Рождение ребёнка
01.09.1879

Сын: Ерышевъ Иванъ

Отец ребёнка: Ерышевъ Петръ

Рождение ребёнка
1881

Сын: Ерышевъ Иванъ

Отец ребёнка: Ерышевъ Петръ

Рождение ребёнка
14.09.1883

Сын: Ерышевъ Сергей

Отец ребёнка: Ерышевъ Петръ

Смерть
20.03.1892

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