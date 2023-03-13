Ерышева (Рытова) Екатерина
Место рождения
Дата рождения29.10.1841
Дата смерти20.03.1892
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1841
Отец: Рытовъ Петръ
Мать: Рытова Дарья Егорова
Бракосочетание
02.02.1862
Муж: Ерышевъ Петръ
Рождение ребёнка
10.11.1862
Дочь: Ерышева Стефанида
Отец ребёнка: Ерышевъ Петръ
Рождение ребёнка
22.03.1864
Дочь: Христофорова (Ерышева) Дарья
Отец ребёнка: Ерышевъ Петръ
Рождение ребёнка
11.03.1866
Сын: Ерышевъ Никифоръ
Отец ребёнка: Ерышевъ Петръ
Рождение ребёнка
09.03.1868
Дочь: (Ерышева) Дарья
Отец ребёнка: Ерышевъ Петръ
Рождение ребёнка
18.10.1869
Рождение ребёнка
04.12.1871
Дочь: Ерышева Варвара
Отец ребёнка: Ерышевъ Петръ
Рождение ребёнка
13.05.1875
Дочь: Ильина (Ерышева) Елена
Отец ребёнка: Ерышевъ Петръ
Рождение ребёнка
01.09.1879
Рождение ребёнка
1881
Рождение ребёнка
14.09.1883
Сын: Ерышевъ Сергей
Отец ребёнка: Ерышевъ Петръ
Смерть
20.03.1892