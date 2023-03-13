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Ерышевъ Никифоръ

Место рождения

Александровка

Дата рождения

11.03.1866

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1866

Отец: Ерышевъ Петръ

Мать: Ерышева (Рытова) Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерышева (Черемухина) Прасковья

Рождение ребёнка
01.12.1890

Сын: Ерышевъ Степанъ

Мать ребёнка: Ерышева (Черемухина) Прасковья

Рождение ребёнка
08.05.1893

Дочь: (Ерышева) Александра

Мать ребёнка: Ерышева (Черемухина) Прасковья

Рождение ребёнка
09.03.1896

Дочь: (Ерышева) Марья

Мать ребёнка: Ерышева (Черемухина) Прасковья

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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