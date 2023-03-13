Ерышевъ Никифоръ
Место рожденияАлександровка
Дата рождения11.03.1866
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1866
Отец: Ерышевъ Петръ
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.12.1890
Сын: Ерышевъ Степанъ
Мать ребёнка: Ерышева (Черемухина) Прасковья
Рождение ребёнка
08.05.1893
Дочь: (Ерышева) Александра
Мать ребёнка: Ерышева (Черемухина) Прасковья
Рождение ребёнка
09.03.1896
Дочь: (Ерышева) Марья
Мать ребёнка: Ерышева (Черемухина) Прасковья
Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан