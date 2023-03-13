Ерышева (Черемухина) Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.1867
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1867
Отец: Черемухинъ Андрей
Мать: Черемухина Прасковья
Рождение ребёнка
01.12.1890
Сын: Ерышевъ Степанъ
Отец ребёнка: Ерышевъ Никифоръ
Александровка
Рождение ребёнка
08.05.1893
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Ерышевъ Никифоръ
Александровка
Рождение ребёнка
09.03.1896
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Ерышевъ Никифоръ
Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ерышевъ Никифоръ