Ерышева (Черемухина) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерышева (Черемухина) Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1867

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1867

Отец: Черемухинъ Андрей

Мать: Черемухина Прасковья

Рождение ребёнка
01.12.1890

Сын: Ерышевъ Степанъ

Отец ребёнка: Ерышевъ Никифоръ

Александровка
Рождение ребёнка
08.05.1893

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Ерышевъ Никифоръ

Александровка
Рождение ребёнка
09.03.1896

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Ерышевъ Никифоръ

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерышевъ Никифоръ

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