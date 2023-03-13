Черемухина (Каратова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черемухина (Каратова) Прасковья

Место рождения

Александровка

Дата рождения

1825

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Каратовъ Афонасий

Мать: Каратова Дарья

Александровка
Бракосочетание
22.01.1847

Муж: Черемухинъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.02.1848

Дочь: Черемухина Анна

Отец ребёнка: Черемухинъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.05.1850

Дочь: Мокина Гликерія

Отец ребёнка: Черемухинъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.08.1853

Сын: Черемухинъ Александръ

Отец ребёнка: Черемухинъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.05.1858

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Черемухинъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.01.1860

Сын: Черемухинъ Семенъ

Отец ребёнка: Черемухинъ Андрей

Рождение ребёнка
15.10.1861

Сын: Черемухинъ Андрей

Отец ребёнка: Черемухинъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.07.1867

Дочь: Ерышева Прасковья

Отец ребёнка: Черемухинъ Андрей

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