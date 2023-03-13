Черемухина (Каратова) Прасковья
Место рожденияАлександровка
Дата рождения1825
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Каратовъ Афонасий
Мать: Каратова Дарья
Александровка
Бракосочетание
22.01.1847
Муж: Черемухинъ Андрей
Рождение ребёнка
03.02.1848
Дочь: Черемухина Анна
Отец ребёнка: Черемухинъ Андрей
Рождение ребёнка
13.05.1850
Дочь: Мокина Гликерія
Отец ребёнка: Черемухинъ Андрей
Рождение ребёнка
29.08.1853
Отец ребёнка: Черемухинъ Андрей
Рождение ребёнка
02.05.1858
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Черемухинъ Андрей
Рождение ребёнка
27.01.1860
Сын: Черемухинъ Семенъ
Отец ребёнка: Черемухинъ Андрей
Рождение ребёнка
15.10.1861
Сын: Черемухинъ Андрей
Отец ребёнка: Черемухинъ Андрей
Рождение ребёнка
29.07.1867
Дочь: Ерышева Прасковья
Отец ребёнка: Черемухинъ Андрей