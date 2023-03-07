Черемухинъ Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черемухинъ Андрей

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.10.1861

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1861

Отец: Черемухинъ Андрей

Мать: Черемухина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.01.1894

Сын: Черемухинъ Максимъ

Мать ребёнка: Черемухина Настасья

Александровка
Рождение ребёнка
14.08.1896

Сын: Черемухинъ Миронъ

Мать ребёнка: Черемухина Настасья

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.08.1901

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Черемухина Настасья

Александровка
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Черемухина Анастасия

Мать ребёнка: Черемухина Настасья

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