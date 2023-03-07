Черемухинъ Андрей
Место рождения
Дата рождения15.10.1861
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1861
Отец: Черемухинъ Андрей
Мать: Черемухина Прасковья
Рождение ребёнка
16.01.1894
Сын: Черемухинъ Максимъ
Мать ребёнка: Черемухина Настасья
Александровка
Рождение ребёнка
14.08.1896
Сын: Черемухинъ Миронъ
Мать ребёнка: Черемухина Настасья
Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.08.1901
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Черемухина Настасья
Александровка
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Черемухина Анастасия
Мать ребёнка: Черемухина Настасья