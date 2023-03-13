Черемухина (Титова) Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черемухина (Титова) Настасья

Место рождения

Александровка

Дата рождения

21.12.1867

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1867

Отец: Титовъ Андреянъ

Мать: Титова Анисія

Александровка
Рождение ребёнка
16.01.1894

Сын: Черемухинъ Максимъ

Отец ребёнка: Черемухинъ Андрей

Александровка
Рождение ребёнка
14.08.1896

Сын: Черемухинъ Миронъ

Отец ребёнка: Черемухинъ Андрей

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.08.1901

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Черемухинъ Андрей

Александровка
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Черемухина Анастасия

Отец ребёнка: Черемухинъ Андрей

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