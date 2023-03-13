Черемухина (Титова) Настасья
Место рожденияАлександровка
Дата рождения21.12.1867
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1867
Отец: Титовъ Андреянъ
Мать: Титова Анисія
Александровка
Рождение ребёнка
16.01.1894
Сын: Черемухинъ Максимъ
Отец ребёнка: Черемухинъ Андрей
Александровка
Рождение ребёнка
14.08.1896
Сын: Черемухинъ Миронъ
Отец ребёнка: Черемухинъ Андрей
Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.08.1901
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Черемухинъ Андрей
Александровка
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Черемухина Анастасия
Отец ребёнка: Черемухинъ Андрей