Христофорова (Ерышева) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Христофорова (Ерышева) Дарья

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

22.03.1864

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1864

Отец: Ерышевъ Петръ

Мать: Ерышева Екатерина

Александровка
Бракосочетание
19.02.1888

Муж: Христофоровъ Георгий

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Христофорова Федосья

Отец ребёнка: Христофоровъ Георгий

Рождение ребёнка
06.04.1894

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Христофоровъ Георгий

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