Христофорова (Ерышева) Дарья
Место рожденияАлександровка
Дата рождения22.03.1864
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1864
Отец: Ерышевъ Петръ
Мать: Ерышева Екатерина
Александровка
Бракосочетание
19.02.1888
Муж: Христофоровъ Георгий
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Христофорова Федосья
Отец ребёнка: Христофоровъ Георгий
Рождение ребёнка
06.04.1894
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Христофоровъ Георгий