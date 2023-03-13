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(Христофорова) Елизавета
(Христофорова) Елизавета
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.04.1894
Пол
Женский
Отец
Христофоровъ Георгий
1864 г.р.
Мать
Христофорова (Ерышева) Дарья
1864 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1894
Отец:
Христофоровъ Георгий
Мать:
Христофорова Дарья
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