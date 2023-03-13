(Христофорова) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Христофорова) Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1894

Пол

Женский

Отец

1864 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1894

Отец: Христофоровъ Георгий

Мать: Христофорова Дарья

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