Ильина (Ерышева) Елена
Место рожденияАлександровка
Дата рождения13.05.1875
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1875
Отец: Ерышевъ Петръ
Мать: Ерышева Екатерина
Александровка
Бракосочетание
03.02.1895
Муж: Ильинъ Матвей
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1896
Сын: Ильинъ Никифоръ
Отец ребёнка: Ильинъ Матвей
Рождение ребёнка
26.01.1904
Сын: Ильинъ Кузьма
Отец ребёнка: Ильинъ Матвей
Рождение ребёнка
10.03.1906
Сын: Ильинъ Григорий
Отец ребёнка: Ильинъ Матвей
Рождение ребёнка
23.07.1907
Дочь: Ильина Прасковья
Отец ребёнка: Ильинъ Матвей
Рождение ребёнка
10.05.1909
Сын: Ильинъ Ефремъ
Отец ребёнка: Ильинъ Матвей