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Ильина (Ерышева) Елена

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

13.05.1875

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1875

Отец: Ерышевъ Петръ

Мать: Ерышева Екатерина

Александровка
Бракосочетание
03.02.1895

Муж: Ильинъ Матвей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1896

Сын: Ильинъ Никифоръ

Отец ребёнка: Ильинъ Матвей

Рождение ребёнка
26.01.1904

Сын: Ильинъ Кузьма

Отец ребёнка: Ильинъ Матвей

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.03.1906

Сын: Ильинъ Григорий

Отец ребёнка: Ильинъ Матвей

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.07.1907

Дочь: Ильина Прасковья

Отец ребёнка: Ильинъ Матвей

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.05.1909

Сын: Ильинъ Ефремъ

Отец ребёнка: Ильинъ Матвей

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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