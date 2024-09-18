Адрианова Андрианова Вера Васильевна
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смерти23.11.1900 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1890 ст.
оба первым браком страницы с поручителями нет Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 1890 год Фонд № 1550. Оп.1. Д. 232 Кол-во листов: 350 Даты документов: 1890 Раздел оп... Показать все
Рождение ребёнка
03.02.1892 ст.
Дочь: (Адрианова) Агафья / Агапия Александровна
Отец ребёнка: Адрианов Андреянов Андрианов Евдокимов Александр Федорович
дата крещения - 04.02.1892 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянские дети Михаил Михайлович Федоров и Фекла Пимен... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1894 ст.
Сын: Андреянов Адрианов Василий Александрович
Отец ребёнка: Адрианов Андреянов Андрианов Евдокимов Александр Федорович
дата крещения - 03.01.1894 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - казенного ведомства деревни Поварово крестьянский сын Дмитрий Тимофеевич Бурмистов... Показать все
Рождение ребёнка
27.10.1895 ст.
Дочь: (Адрианова) Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Адрианов Андреянов Андрианов Евдокимов Александр Федорович
дата крещения - 28.10.1895 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства крестьянские дети: деревни Поварово Дмитрий Тимофеевич Бурмистов... Показать все
Рождение ребёнка
04.08.1897 ст.
Сын: Адрианов Матфей / Матвей Александрович
Отец ребёнка: Адрианов Андреянов Андрианов Евдокимов Александр Федорович
дата крещения - 06.08.1897 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - Переславского уезда деревни Поварово крестьянские дети Дмитрий Тимофеевич и Матрон... Показать все
Рождение ребёнка
12.09.1899 ст.
Дочь: Адрианова Надежда Александровна
Отец ребёнка: Адрианов Андреянов Андрианов Евдокимов Александр Федорович
дата крещения - 12.09.1899 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянская девица Пелагея Пименовна Адрианова Источник: ГАЯО М... Показать все
Смерть
23.11.1900 ст.
дата погребения - 25.11.1900 место смерти - с.Рождествено Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 29 причина - от горячки Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда за... Показать все