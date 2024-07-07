Адрианов Матфей / Матвей Александрович
Место рождения
Дата рождения04.08.1897 ст.
Дата смерти17.01.1899 ст.
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1897 ст.
Отец: Адрианов Андреянов Андрианов Евдокимов Александр Федорович
дата крещения - 06.08.1897 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - Переславского уезда деревни Поварово крестьянские дети Дмитрий Тимофеевич и Матрон... Показать все
Смерть
17.01.1899 ст.
дата погребения - 19.01.1899 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 1 причина - от поноса Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел и дер. Колган Переславск... Показать все