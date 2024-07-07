Адрианов Матфей / Матвей Александрович 04.08.1897 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Адрианов Матфей / Матвей Александрович

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

04.08.1897 ст.

Дата смерти

17.01.1899 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
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Место
Комментарий
Рождение
04.08.1897 ст.

Отец: Адрианов Андреянов Андрианов Евдокимов Александр Федорович

Мать: Адрианова Андрианова Вера Васильевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 06.08.1897 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - Переславского уезда деревни Поварово крестьянские дети Дмитрий Тимофеевич и Матрон... Показать все
Смерть
17.01.1899 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 19.01.1899 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 1 причина - от поноса Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел и дер. Колган Переславск... Показать все

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