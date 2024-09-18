Адрианова Надежда Александровна 12.09.1899 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Адрианова Надежда Александровна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

12.09.1899 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1899 ст.

Отец: Адрианов Андреянов Андрианов Евдокимов Александр Федорович

Мать: Адрианова Андрианова Вера Васильевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 12.09.1899 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянская девица Пелагея Пименовна Адрианова Источник: ГАЯО М... Показать все
Восприемник
03.08.1918
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Федоровой Марии Симеоновны
Смерть
Неизвестно

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