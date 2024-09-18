Адрианова Надежда Александровна
Место рождения
Дата рождения12.09.1899 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1899 ст.
Отец: Адрианов Андреянов Андрианов Евдокимов Александр Федорович
дата крещения - 12.09.1899 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянская девица Пелагея Пименовна Адрианова Источник: ГАЯО М... Показать все
Восприемник
03.08.1918
Восприемник у Федоровой Марии Симеоновны
Смерть
Неизвестно